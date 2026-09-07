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الجالية الفلسطينية بالكويت: ما جرى في انتخابات المجلس الوطني مهزلة مرفوضة

07 سبتمبر 2026 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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الجالية الفلسطينية بالكويت: ما جرى في انتخابات المجلس الوطني مهزلة مرفوضة

رفضت الجالية الفلسطينية في دولة الكويت، اليوم الإثنين، ما جرى تحت مسمى انتخابات ممثلي الجالية في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، معتبرة أن العملية لا تمثل انتخابات ديمقراطية حقيقية، وإنما إجراء شكلي جرى عبر ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي"، بعيدًا عن المشاركة المباشرة والواسعة لأبناء الجالية.

وقالت الجالية، في بيان، إن اختزال إرادة آلاف الفلسطينيين في مجموعة محدودة تختار بدورها ممثلين عنهم، ثم تقديم ذلك باعتباره "عرسًا ديمقراطيًا"، يمثل استخفافًا بحق الجالية في اختيار ممثليها.

وطالبت بالكشف عن آلية اختيار المجمع الانتخابي ومعايير تشكيله، وأعداد المشاركين وتفاصيل عملية التصويت، رافضةً أن تتحول عملية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني إلى إجراءات انتقائية بعيدًا عن التوافق الوطني والمشاركة الشعبية.

وأكدت أن تمثيل الجالية الفلسطينية حق أصيل لا يجوز مصادرته أو اختزاله بإجراءات شكلية، مشددةً على أن أي مجلس وطني لا يستمد شرعيته من إرادة الفلسطينيين ومشاركتهم الحقيقية يفقد جوهره الوطني.

ويأتي موقف الجالية في ظل الجدل المتواصل بشأن آليات إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وسط مطالبات بتعزيز المشاركة الشعبية وضمان تمثيل مختلف التجمعات الفلسطينية، بما يعكس الإرادة الوطنية ويعزز شرعية مؤسسات منظمة التحرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الكويت #المجلس الوطني #الجالية الفلسطينية

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