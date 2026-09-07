حماس: استشهاد 3 أطفال خلال 24 ساعة يؤكد استمرار الإبادة في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والدبابات يمثل "جريمة مركبة"، ويؤكد استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن استهداف الأطفال والمدنيين، إلى جانب تصعيد القصف وتدمير المنازل والمرافق الحيوية، يعكس استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وانتقد صمت "مجلس السلام" ومديره نيكولاي ميلادينوف، معتبرًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يثير تساؤلات بشأن دور المجلس ومسؤولياته في إلزام الاحتلال بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة في "مجلس السلام" إلى اتخاذ موقف عملي إزاء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والتحرك لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار واحترام التزاماته.

وحذر من محاولات التأثير في قرارات المجلس واستغلال استمرار القصف الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين