فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يواجه إنتر ميلان في بداية مشواره في دوري الأبطال

حماس: استشهاد 3 أطفال خلال 24 ساعة يؤكد استمرار الإبادة في غزة

فتيات وأطفال الخيام.. حربهم لم تنتهِ بعد

الزراعة تدين استهداف الصيادين في بحر غزة وتطالب بحمايتهم

حماس: التلاعب بانتخابات الجاليات مؤشر على السعي لتشكيل مجلس وطني بالتعيين

7 شهداء و30 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت حنينا شمال القدس

"يوسف شويدح" شرطي لم يتخل عن وطنه وشعبه

أبو قمر: اقتصاد الندرة يفاقم أزمة السوق في غزة

فقدت خمسة من عائلتها وأُصيبت بالشلل لكنها تمسكت بالقرآن.. هكذا تقاوم غزة الحرب

حماس: استشهاد 3 أطفال خلال 24 ساعة يؤكد استمرار الإبادة في غزة

07 سبتمبر 2026 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
...
استشهاد 3 أطفال بغارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استشهاد ثلاثة أطفال فلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والدبابات يمثل "جريمة مركبة"، ويؤكد استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن استهداف الأطفال والمدنيين، إلى جانب تصعيد القصف وتدمير المنازل والمرافق الحيوية، يعكس استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وانتقد صمت "مجلس السلام" ومديره نيكولاي ميلادينوف، معتبرًا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يثير تساؤلات بشأن دور المجلس ومسؤولياته في إلزام الاحتلال بالاتفاقات والتفاهمات المبرمة، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة في "مجلس السلام" إلى اتخاذ موقف عملي إزاء الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والتحرك لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار واحترام التزاماته.

وحذر من محاولات التأثير في قرارات المجلس واستغلال استمرار القصف الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #قصف #الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة