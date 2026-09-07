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الزراعة تدين استهداف الصيادين في بحر غزة وتطالب بحمايتهم

07 سبتمبر 2026 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال قبالة ساحل غزة "أرشيف"

أدانت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصيادين الفلسطينيين وإطلاق النار تجاههم أثناء مزاولتهم عملهم في بحر غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين بجروح.

وقالت الوزارة، في بيان، إن استهداف الصيادين يمثل انتهاكًا صارخًا لحقهم في العمل والحصول على مصدر رزقهم، واعتداءً مباشرًا على حياتهم وسلامتهم، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والعمل العاجل على وقف هذه الاعتداءات وضمان حماية الصيادين وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية وأمان.

وأكدت أن استهداف الصيادين أثناء ممارسة عملهم في عرض البحر يشكل اعتداءً على لقمة عيشهم وتهديدًا مباشرًا لحياتهم وسلامتهم، ويعمق معاناتهم في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وطالبت الوزارة، في بيانها، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والعمل الجاد والعاجل لوقف الاعتداءات بحق الصيادين الفلسطينيين، وضمان حمايتهم وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية وأمان، وفق ما تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

ويأتي استهداف الصيادين في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وما تسببت به من تدمير واسع لمصادر رزق السكان، في وقت يواصل فيه الصيادون مواجهة اعتداءات متكررة تحرمهم من العمل وتزيد من معاناتهم المعيشية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #وزارة الزراعة #ساحل غزة

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