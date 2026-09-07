حماس: التلاعب بانتخابات الجاليات مؤشر على السعي لتشكيل مجلس وطني بالتعيين

انتقد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، "التلاعب في انتخابات الجاليات الفلسطينية للمجلس الوطني، كما جرى في الكويت"، معتبرًا أن ذلك يمثل مؤشرًا على سعي قيادة السلطة وقيادات في حركة "فتح" إلى تشكيل مجلس وطني "من لون واحد" عبر التعيين بدلًا من الانتخابات.

وقال قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "لا يعقل أن يسعى الكل الوطني لبناء نظام سياسي شرعي عبر الإرادة الشعبية، ثم تذهب السلطة للالتفاف وتخريب هذا المسعى باعتماد طريقة هي أقرب للتعيين، ما يعني استمرار سياسة التفرد والإقصاء".

ودعا قاسم "جميع المكونات الوطنية والشعبية إلى التمسك بحقهم في اختيار من يمثلهم في المجلس الوطني حتى نكون أمام مجلس منتخب لأول مرة يفرز مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين