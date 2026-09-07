7 شهداء و30 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 30 آخرين، جراء استمرار عدوان الاحتلال على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهداء السبعة بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثران بجراحهما، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1,352 شهيدًا، فيما بلغت حصيلة الإصابات 4,511 إصابة، إضافة إلى 826 حالة انتشال ضحايا تحت الأنقاض.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 73,658 شهيدًا، والإصابات 174,622 إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من أعداد كبيرة من الضحايا، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المصابين والضحايا تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين