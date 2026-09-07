الاحتلال يهدم 3 منازل في بيت حنينا شمال القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 3 منازل في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، هدمت 3 منازل في بلدة بيت حنينا، تعود لعائلة أبو ميالة ما أدى لتشريد 21 مواطنا، علما أنها مقامة منذ نحو 20 عاما.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت خمسة منازل بالهدم شمال القدس المحتلة، بينها منزل يقع قرب حاجز جبع العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه تمهيدا لهدمه، رغم أنه سبق أن تلقى إخطارا بهدم منزله، وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض على القرار.

كما أخطرت سلطات الاحتلال أربعة منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين، تمهيدا لهدمها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال آب/أغسطس الماضي، 71 عملية هدم، طالت 155 منشأة، توزعت بين 47 مسكنا مأهولا، وثمانية مساكن غير مأهولة، و33 منشأة تشكل مصادر رزق، و61 منشأة زراعية، وست منشآت أخرى. كما وزعت 44 إخطارا بالهدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية.

وألحقت عمليات الهدم أضرارا مباشرة بما لا يقل عن 200 مواطن، بينهم 75 طفلا و56 امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين