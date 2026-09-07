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حماس تبارك عملية "أوصرين" وتنعى منفذها

07 سبتمبر 2026 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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حماس تبارك عملية "أوصرين" وتنعى منفذها

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، العملية التي وقعت قرب مستوطنة "أوصرين" جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة، مؤكدة أنها تأتي ردًا على جرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه المتواصلة.

ونعت الحركة، في تصريح صحفي، منفذ العملية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لن يقف صامتًا" أمام ما يتعرض له من عدوان واستيطان وتهجير واستهداف لأرضه ومقدساته.

وشددت على مواصلة المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية والثبات على الأرض، في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة وتصفية الوجود الفلسطيني.

وأشادت "حماس" بمنفذ العملية، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية والقدس إلى مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتعزيز الوحدة والصمود، والتصدي لمشاريع الاستيطان والضم والتهجير.

كما دعت إلى تكثيف الجهود الشعبية والوطنية لحماية الأرض والمقدسات والحقوق الوطنية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #نابلس #مستوطنة أوصرين

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