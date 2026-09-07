تورك: الاحتلال قتل أكثر من 1300 فلسطيني بغزة رغم وقف إطلاق النار

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن "إسرائيل" قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في هجمات على قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وأعرب تورك عن "الرهبة" إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، محذرًا من خطورة هذه الطروحات وما تنطوي عليه من مخاطر على السكان الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية للسكان كبيرة، مع استمرار القيود على وصول المساعدات والمواد الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي مقترحات أدانتها دول عربية وإسلامية، وحذرت من تداعياتها ومخالفتها للقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين