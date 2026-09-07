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إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن بنابلس واستشهاد المنفذ

07 سبتمبر 2026 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
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إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن شمال الضفة "أرشيف"

استشهد منفذ عملية طعن، اليوم الاثنين، قرب بؤرة استيطانية شرقي نابلس، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، وفق ما أوردته مصادر عبرية.

وكان مستوطن قد أُصيب بجروح خطيرة في عملية طعن وقعت قرب بؤرة استيطانية شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن ينسحب منفذ العملية من المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيًا ترجل من مركبته قرب البؤرة الاستيطانية، وأقدم على طعن مستوطن عدة مرات، قبل أن ينسحب من المكان.

وعقب العملية، فرض جيش الاحتلال طوقًا أمنيًا مشددًا على القرى المجاورة لقرية أوصرين في محافظة نابلس، وشرع في عملية مطاردة واسعة بحثًا عن المنفذ، قبل الحديث عن استشهاده برصاص قوات الاحتلال.

وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا، في ظل تكثيف قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاقتحام والمداهمات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية طعن #مستوطن #شمال الضفة

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