الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومواجهات وإصابات، إلى جانب تفتيش منازل وإخضاع فلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، هم صبحي حسن أحمد بني عودة، ورشيد برهان بني عودة، وأحمد رشيد بني عودة، فيما احتجزت آخرين ميدانياً. كما اقتحمت بلدة طمون واعتقلت شاباً، وسط إجراءات أعاقت حركة السكان ودوام المدارس.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم أب ونجله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية العليا شرق نابلس، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل المواطن خميس قنديل ونجله هاني.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت المواطنين براء نواف العامر، وجواد فتحي منصور.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من بلدة قباطية وقرية رمانة، بالتزامن مع تجريف أراضٍ زراعية واقتلاع أشجار زيتون.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت شاباً من المدينة وشابين من بلدة دير الغصون، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينما شهدت محافظة نابلس اعتقال ثلاثة فلسطينيين من أحياء المدينة وقرية سالم، إلى جانب اقتحام بلدة قصرة ومحيط عدد من المدارس.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يوسف محمد عطية (15 عاما) بعد مداهمة منزل والديه خلال اقتحام بلدة نعلين غرب رام الله. كما اقتحمت قوات الاحتلال في محافظة رام الله والبيرة بلدة كفر مالك ومخيم الأمعري وبلدة ترمسعيا ومدينة البيرة، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين،

ومحافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني شرق المحافظة، بالتزامن مع مداهمة بلدات تقوع وبيت فجار وخربة خلة النحلة وإجراء عمليات تفتيش وتحقيق ميداني.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم من بوابتها الشمالية، وانتشرت في الحارة الشامية وداهمت عدداً من المنازل، بينها منازل المواطنين وليد عبيد وعوني شتيوي وفائد عبيد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من كفر قدوم بعد اقتحام استمر نحو ساعتين، من دون تسجيل إصابات أو اعتقالات

المصدر / فلسطين أون لاين