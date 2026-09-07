3 شهداء وإصابات في تصعيد إسرائيلي متواصل بغزة

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل وشاب متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي وإطلاق النار، مستهدفة مناطق سكنية ومواطنين وصيادين في أنحاء القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب إسماعيل إبراهيم درويش قنديل (30 عامًا) استشهد، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية بجوار سجن أصداء شمال غربي مدينة خان يونس، فيما قصفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في منطقة السطر الغربي بالمدينة.

كما أصيب عدد من المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة القرارة، شمالي مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبيبة، عن استشهاد الطفل داود مقاط (6 سنوات)، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها قبل أسابيع، إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الزرقا شمال قطاع غزة.

كما استشهد الشاب صبحي البطريخي، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها الليلة الماضية، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مفترق الاتصالات غرب مدينة غزة.

وأُصيب الصيادان اسعيد محمد أبو ريالة (16 عامًا)، وإبراهيم عزام بكر (22 عامًا)، بنيران بحرية الاحتلال الإسرائيلي أثناء وجودهما في بحر مدينة غزة، بالتزمن مع إصابة مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة.

كما أصيب مواطنين برصاص آليات الاحتلال في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي المدينة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الجنوبية للمدينة.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في الساعات الأولى من فجر اليوم، قنابل متفجرة في منطقة المسلخ بمدينة خانيونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة تجاه المناطق الغربية من مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، ثلاث غارات جوية على حي التفاح شمال شرقي المدينة، إلى جانب غارتين استهدفتا المناطق الشرقية منها.

وقصف طيران الاحتلال الحربي مجمع "الصخرة" شرقي مدينة غزة بغارة واحدة على الأقل، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار أيضًا في مناطق شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الأحد، استشهد 5 أشخاص، بينهم طفلة وطفل، جرّاء قصف إسرائيليّ بمسيّرة، استهدف سيارة في حيّ النصر، وقصف آخر على حيّ الرمال غربيّ مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين