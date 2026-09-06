الجامعة العربية: لا بديل عن "الأونروا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تضطلع بدور محوري في مناطق عملياتها الخمس، مشددًا على أنه لا بديل عن الوكالة في تقديم خدمات الصحة والتعليم لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء فهمي مع المفوض العام بالإنابة لـ"الأونروا"، كريستيان سوندرز، حيث بحثا دور الوكالة والتحديات التي تواجه استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وقال فهمي إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض دور "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم الإنساني في الحصول على الخدمات الأساسية.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدول المانحة إلى العمل على سد الفجوة التمويلية التي تواجهها الوكالة، محذرًا من أن اتساع العجز المالي ينعكس على قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على تفويض "الأونروا" الصادر بموجب قرار أممي عام 1949، والتصدي لمحاولات النيل من مصداقيتها أو التشكيك في حيادية مهمتها الإنسانية، بما يضمن استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين