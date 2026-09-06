سنيكرز تواجه "هلوسة" الذكاء الاصطناعي بلوح شوكولاتة افتراضي

ابتكرت شركة سنيكرز طريقة طريفة للتعامل مع إجابات روبوتات الدردشة الغريبة أو غير الدقيقة، عبر إطلاق أداة رقمية تمنح الذكاء الاصطناعي "لوح شوكولاتة افتراضي" عندما يبدأ في تقديم إجابات غير منطقية أو الموافقة المفرطة مع المستخدم.

وأطلقت العلامة التجارية أداة Hungr.AI في الولايات المتحدة في 31 أغسطس/آب، ضمن حملة تسويقية تستلهم شعارها الشهير "أنت لست على طبيعتك عندما تكون جائعًا"، وتعيد توظيفه في سياق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

شوكولاتة رقمية لعلاج الإجابات الغريبة

وتعتمد الفكرة على التعامل بشكل ساخر مع ما يعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، وهي الحالات التي تنتج فيها نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات غير صحيحة أو تفاصيل مختلقة، أو تقدم إجابات تبدو غير منطقية.

وتتيح الأداة للمستخدم الحصول على نسخة رقمية من لوح سنيكرز، ثم نسخ مجموعة من التعليمات المضمنة فيه ولصقها داخل محادثة مع روبوت الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر "الشوكولاتة الافتراضية" على صورة للمنتج، بل تتضمن تعليمات تطلب من روبوت الدردشة مراجعة إجابته السابقة وإعادة الإجابة عن السؤال، بعد "تلقي" المكافأة الافتراضية.

تعليمات لإعادة ضبط المحادثة

وتتضمن التعليمات الرقمية أيضًا مجموعة من القواعد المتعلقة بكيفية تعامل الروبوت مع المستخدم خلال العملية، بما في ذلك نبرة الحديث، وطريقة إطلاق النكات، والموضوعات التي ينبغي تجنبها، إلى جانب أسلوب التفاعل مع الشخص الذي يطرح الأسئلة.

وعند إرسال التعليمات، يُفترض أن يعيد روبوت الدردشة تقييم رده السابق وتقديم إجابة جديدة، في محاكاة طريفة لفكرة أن تناول الشوكولاتة يعيد الشخص إلى طبيعته عندما يكون "جائعًا".

وأكدت آشلي جيل، نائبة رئيس العلامة التجارية والمحتوى في Mars Snacking، أن سنيكرز تسعى من خلال الحملة إلى نقل فكرتها الإعلانية التقليدية إلى عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت إن العلامة التجارية "تعيد ابتكار الطريقة التي تتواصل بها سنيكرز مع جمهورها" في ظل دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الحياة اليومية.

كيف تستخدم Hungr.AI؟

يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة تجربة الأداة عبر موقع الحملة، ثم اتباع خطوات بسيطة:

الدخول إلى موقع SNICKERS Hungr.AI للحصول على لوح الشوكولاتة الافتراضي.

اختيار Copy Digital SNICKERS لنسخ التعليمات الرقمية.

فتح محادثة مع روبوت الذكاء الاصطناعي ولصق التعليمات وإرسالها.

انتظار إعادة صياغة الإجابة السابقة وتقديم رد جديد.

ومع ذلك، لا تضمن الحملة أن تصبح إجابات روبوت الدردشة صحيحة بعد استخدام «لوح سنيكرز» الافتراضي، إذ يظل التحقق من المعلومات مسؤولية المستخدم.

وبهذه الحملة، تحاول سنيكرز تحويل إحدى المشكلات المعروفة في الذكاء الاصطناعي إلى مادة تسويقية ساخرة، مستفيدة من الانتشار المتزايد لروبوتات الدردشة في الحياة اليومية.

المصدر / وكالات