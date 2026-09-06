4 شهداء في لبنان والحصيلة ترتفع إلى 4362 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 4362 شهيدًا و12,378 مصابًا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن فرق الإسعاف والطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المستهدفة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على بلدات وقرى لبنانية، ولا سيما في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي المتواصل خلّف أعدادًا كبيرة من الضحايا، فيما لا تزال عمليات انتشال المفقودين والعالقين تحت الركام مستمرة في عدد من المناطق المتضررة.

وفي أحدث التطورات، استشهد 4 مدنيين وأصيب 20 آخرون، صباح اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوبي لبنان، بحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

ويشهد لبنان منذ مطلع آذار/مارس الماضي موجة تصعيد عسكري واسعة، تزامنت مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته العسكرية، ما أدى إلى دمار واسع في المباني السكنية والمنشآت والبنى التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين