تصعيد عسكري في 4 محافظات يمنية واشتباكات قرب باب المندب

شهدت أربع محافظات يمنية، الأحد، تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تخللته اشتباكات وضربات متبادلة، تركزت أبرزها في محافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، بالتزامن مع قصف متبادل في مأرب والجوف، وسط استمرار المعارك في جبهات قريبة من مضيق باب المندب.

ويأتي التصعيد في ظل تجدد المواجهات بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من الهدوء النسبي التي سادت معظم جبهات القتال منذ الهدنة الأممية في نيسان/أبريل 2022.

وأعلنت قوات "المقاومة الوطنية" الحكومية، في بيان، خوضها اشتباكات وصفتها بالعنيفة في قطاع الكدحة غربي محافظة تعز، مشيرة إلى أنها أوقعت، وفق قولها، خسائر في صفوف الحوثيين، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة تلك الخسائر.

وتكتسب جبهة الكدحة أهمية ميدانية، كونها تربط بين مدينتي تعز والمخا غربي اليمن، فيما أدت المعارك في المنطقة، بحسب مصدر عسكري، إلى قطع الطريق الحيوي الرابط بين المدينتين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلاً عن مصادر محلية، بأن الحوثيين استهدفوا مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، سقطت قرب مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غربي المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، دون ورود معلومات عن أضرار مادية.

وفي محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت قوات "المقاومة الوطنية" إنها نفذت ضربات استهدفت مواقع وثكنات للحوثيين في محاور البرح وسقم والحديدة.

وأضافت في بيان أن مدفعيتها حققت، وفق روايتها، "إصابات مباشرة" في تجمعات وثكنات للحوثيين على جبهات الساحل الغربي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الخسائر.

وفي محافظة مأرب، أفادت قناة "سبأ" الحكومية بأن مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة نفذت سلسلة ضربات مكثفة بالقذائف الثقيلة على مواقع وتحصينات للحوثيين جنوب المحافظة، دون أن توضح نتائج القصف.

وفي محافظة الجوف شمالي البلاد، أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، أن قوات الجيش نفذت ما وصفها بـ"عملية رد عسكري" على تصعيد الحوثيين، واستهدفت مواقع في معسكر اللبنات.

وقال النزيلي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن وزارة الدفاع استخدمت "قدرات نوعية أُدخلت للخدمة حديثاً"، من دون الكشف عن طبيعة هذه القدرات أو نتائج العملية.

وتأتي التطورات بعد إعلان القوات الحكومية، السبت، تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظتي تعز والحديدة، وأسر عشرات من عناصر الحوثيين، وفق مصادر حكومية.

وتشهد عدة جبهات يمنية تصعيداً عسكرياً متواصلاً منذ تموز/يوليو 2026، أنهى حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة الأممية المعلنة في نيسان/أبريل 2022.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وقوات موالية لها على مناطق واسعة جنوبي وشرقي وغربي البلاد.

المصدر / وكالات