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مناورة لجيش الاحتلال تحاكي هجوماً من الحدود الأردنية

06 سبتمبر 2026 . الساعة 15:31 بتوقيت القدس
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المناورة ستتضمن محاكاة هجوم مباغت وعمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من الجو والبحر والبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن إجراء مناورة عسكرية واسعة في مدينة إيلات ومنطقة وادي عربة المحاذية للحدود الأردنية، اعتباراً من غد الاثنين، لمحاكاة سيناريو هجوم مباغت وتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن المناورة ستقودها الفرقة 80، مشيراً إلى أن منطقة إيلات ومحيطها ستشهد حركة مكثفة للقوات الأمنية والطائرات والسفن، ضمن التدريبات التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في المنطقة.

وزعم أن، دون أن يحدد مدة التدريب.

وبحسب ادعاء البيان، تهدف المناورة إلى اختبار قدرة القوات على حماية المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود الأردنية ومنطقة إيلات، وتعزيز الجاهزية العملياتية، إلى جانب اختبار استخدام القدرات الجوية والبحرية في الدفاع عن المنطقة.

كما تشمل التدريبات اختبار مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الشرطة الإسرائيلية وخدمات الإسعاف، فضلاً عن التعاون بين القوات البرية والجوية والبحرية.

وتأتي المناورة بعد نحو أسبوع من تدريب عسكري أجراه جيش الاحتلال في منطقة الجولان السوري المحتل، قال إنه يهدف إلى تعزيز الجاهزية للتعامل مع هجمات مباغتة ومعقدة.

المصدر / وكالات
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