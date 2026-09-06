إصابة مؤلمة لأيوب الكعبي .. ونهاية مبكرة لموسمه

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى الدولي المغربي أيوب الكعبي ضربة موجعة بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة فريقه في الدوري اليوناني، إثر التحام قوي مع حارس مرمى لاريسا.

وأجبر الاصطدام القوي المهاجم المغربي على مغادرة الملعب، وسط مخاوف من غيابه لفترة طويلة، بعدما أشارت المعطيات الأولية إلى أن الإصابة قد تنهي موسمه بشكل مبكر.

وتشكل الإصابة ضربة صعبة للكعبي، الذي يعد أحد أبرز المهاجمين المغاربة، في وقت كان يسعى خلاله لمواصلة تألقه وتقديم الإضافة لفريقه ومنتخب بلاده.

وتترقب الجماهير المغربية نتائج الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب بشكل رسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات