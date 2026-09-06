هل يستمر مودريتش بمواصلة تمثيل منتخب كرواتيا رغم بلوغه 41 عامًا ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، بعدما تقرر استمراره ضمن حسابات المنتخب خلال المباريات الدولية المقبلة.

ويستعد قائد كرواتيا للحضور مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي القادمة، التي ستشهد بلوغه عامه الـ41، ليواصل بذلك مسيرته الطويلة بقميص بلاده.

ويؤكد استمرار مودريتش قدرته على الحفاظ على مستواه التنافسي رغم تقدمه في العمر، بعدما أصبح واحدًا من أبرز رموز الكرة الكرواتية على مدار السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يواصل لاعب خط الوسط المخضرم قيادة كرواتيا في الاستحقاقات المقبلة، في فصل جديد من مسيرته الدولية التي لا تزال مستمرة حتى بعد بلوغه 41 عامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات