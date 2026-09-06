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ضربة قوية لنيمار

06 سبتمبر 2026 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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نيمار
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تلقى النجم البرازيلي نيمار ضربة قوية بعد تعرضه لإصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وبحسب ما أورده TouchlineX، فإن نيمار مهدد بالغياب لمدة شهرين على الأقل، في انتظار تحديد مدى خطورة الإصابة ومدة التعافي بشكل رسمي.

ويمثل الغياب المحتمل أزمة جديدة للنجم البرازيلي، خاصة أنه كان بحاجة إلى الاستمرارية في المباريات من أجل استعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية.

وفي حال تأكدت مدة الغياب، فإن نيمار سيبتعد عن الملاعب خلال فترة مهمة من الموسم، ما قد يؤثر على مشاركاته المقبلة مع فريقه.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#إصابة #نيمار #كورة

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