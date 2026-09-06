حدث لأول مرة في الدوري الإنجليزي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

دخل الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخ برقم سلبي غير مسبوق، بعدما فشلت ثلاثة أندية في هز الشباك خلال أول ثلاث مباريات من المسابقة.

ويتعلق الأمر بكل من أستون فيلا، كوفنتري سيتي وتوتنهام، حيث عجزت الفرق الثلاثة عن تسجيل أي هدف منذ انطلاق الموسم، في بداية هجومية هي الأسوأ بالنسبة لها.

ويعكس هذا الرقم الصعوبات التي واجهتها الأندية على المستوى الهجومي خلال الجولات الأولى، بعدما تحولت المباريات إلى سلسلة من النتائج السلبية دون أن تنجح في الوصول إلى الشباك.

وتترقب الجماهير الجولة الرابعة لمعرفة أي من هذه الأندية سيتمكن أولًا من كسر هذا العقم التهديفي، ووضع حد للبداية التاريخية السلبية في البريميرليغ.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات