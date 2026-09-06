قاليباف: قواعد اللعبة تغيرت ورد إيران القادم سيكون مؤلما

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الإيرانية وجّهت ما وصفها بضربات قوية للقواعد العسكرية، وتوعد برد أسرع وأشد إيلاما على أي هجمات جديدة تستهدف أمن إيران أو مصالحها.

وأضاف قاليباف، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني "ضرباتنا على قواعد المعتدين في العمليات الأخيرة لم تكن سوى البداية"، وفق تعبيره.

وتابع أن الولايات المتحدة أدركت أن عهد الردود المتناسبة قد انتهى، وأن عليها أن تدرك قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة تغيرت.

وتأتي كلمة قاليباف بعد ضربات أميركية استهدفت 3 ناقلات إيرانية، وهجمات إيرانية على سفن في مضيق هرمز.

وتوعد رئيس البرلمان الإيراني بأن تلحق بلاده الهزيمة بالولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية كما ألحقتها بها في الميدانين العسكري والدبلوماسي، بحسب قوله.

لكن قاليباف دعا في الوقت نفسه إلى إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي قال إن "العدو" يمارسها بشأن سلاسل الإمداد، في إشارة إلى الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية.

كما دعا إلى الحفاظ على التماسك الداخلي والردع الخارجي، قائلا إنه يجب تجنب الأمور التي تؤثر على الوحدة الوطنية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت مساء أمس استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وقالت إن ذلك جاء ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية.

وفجر اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف زورق أمريكي مسيّر قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من تأكيده استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري.

المصدر / وكالات