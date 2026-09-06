قاسم: ما كشفه وزير الخارجية البريطاني عن معاناة غزة جزء ضئيل من الواقع

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، إن ما تحدث عنه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة لا يمثل سوى جزء ضئيل جدًا من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأوضح قاسم، في تصريح صحفي، تعليقًا على حديث ميليباند عن سماعه قصصًا مروعة ومعاناة كبيرة في غزة، أن ما جرى عرضه لا يعكس حجم المعاناة الهائلة التي خلّفتها حرب الإبادة، وما تسببت به من دمار واسع وآثار إنسانية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ودعا إلى السماح الفوري وغير المقيد للصحافة الدولية بدخول قطاع غزة، لتمكين العالم من الاطلاع مباشرة على حقيقة الأوضاع الإنسانية وما يعيشه الفلسطينيون على أرض الواقع.

كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حازمة في مواجهة ما وصفه باستمرار حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية في القطاع.

وتأتي تصريحات قاسم في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء تداعيات العدوان والدمار الواسع ونقص الاحتياجات الأساسية، وسط دعوات متكررة للسماح لوسائل الإعلام الدولية بدخول القطاع ونقل حقيقة ما يعيشه الفلسطينيون إلى العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين