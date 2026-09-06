8 دول تحذر من مخاطر تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة

أدانت مصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان، اليوم الأحد، بأشد العبارات، تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وحذرت الدول الثماني، في بيان مشترك، من العواقب الخطيرة المترتبة على تحويل الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى التصدي بحزم لأي محاولات إسرائيلية لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الدول على ضرورة منع أي إجراءات من شأنها تغيير الواقع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الدعوات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط تحذيرات عربية ودولية من خطورة تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير القسري، وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين