61 مريضًا و65 مرافقًا يغادرون غزة للعلاج

غادر 126 مسافرًا، بينهم 61 مريضًا و65 مرافقًا، قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، لتلقي العلاج خارج غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن عملية المغادرة جرت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ضمن جهود الإجلاء الطبي للمرضى المحتاجين إلى العلاج خارج القطاع.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وسط حاجة متزايدة إلى تسهيل سفر الحالات المرضية والحرجة، وتمكينها من الحصول على الرعاية والعلاج اللازمين خارج القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين