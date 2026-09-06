ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,651 منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 17 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الفترة الماضية، دون تسجيل شهداء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى 1,344 شهيدًا، إضافة إلى 4,481 إصابة و826 حالة انتشال ضحايا من تحت الركام.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء 73,651 شهيدًا، فيما وصلت الإصابات إلى 174,592 إصابة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار معاناة القطاع جراء الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني مواجهة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا وانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، بسبب حجم الدمار ونقص الإمكانات والمعدات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين