846 ألف طالب يلتحقون بمدارسهم في الضفة إيذانا بانطلاق العام الدراسي

التحق نحو 846 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بمدارس الضفة الغربية المحتلة، إيذانًا بانطلاق العام الدراسي 2026/2027، فيما من المقرر بدء العملية التعليمية في قطاع غزة منتصف الشهر الجاري، في ظل ترتيبات استثنائية تفرضها تداعيات الحرب.

ويتوزع طلبة الضفة الغربية على 2,537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة.

وفي قطاع غزة، تبدأ العملية التعليمية في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، على أن يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته.

وتستعد الوزارة لتوفير نحو 700 نقطة تعليمية وجاهية و25 مدرسة مؤقتة، إلى جانب مواصلة التعليم الافتراضي للطلبة غير القادرين على الوصول إلى التعليم الوجاهي، بما يتيح لنحو 541 ألف طالب وطالبة مواصلة تعليمهم، وفق الإمكانات المتاحة.

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم العالي، يبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 634,294 طالبًا وطالبة، موزعين على 1,967 مدرسة، فيما يدرس 163,787 طالبًا وطالبة في 480 مدرسة خاصة، و48,208 طلاب وطالبات في 90 مدرسة تابعة لـ"الأونروا".

ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية 40,747، وفي المدارس الخاصة 11,578، وفي مدارس "الأونروا" 1,871، ليصل إجمالي الكادر التدريسي في مدارس الضفة الغربية إلى 54,196 معلمًا ومعلمة.

المصدر / فلسطين أون لاين