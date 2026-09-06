إصابات واعتقالات خلال اقتحامات للاحتلال في الضفة

أصيب مواطن وطفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحامات نفذتها في محافظات الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت 9 مواطنين من بلدة عقابا شمال طوباس.

ففي جنين، أصيب مواطن يبلغ من العمر 50 عامًا برصاص قوات الاحتلال في منطقة الجبريات بالمدينة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة المواطن بالرصاص الحي في اليد والرجل، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي قلقيلية، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة فجر اليوم. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة الطفل بالرصاص الحي في الفخذ، ونقلته إلى المستشفى.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 9 مواطنين من بلدة عقابا شمال المحافظة، واحتجزت عددًا آخر من أبناء البلدة خلال اقتحامها.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت حتى اللحظة 9 مواطنين، فيما احتجزت آخرين، وحولت أحد المنازل قيد الإنشاء إلى مركز للتحقيق الميداني مع الشبان.

وفي أعقاب الاقتحام، قررت مديرية التربية والتعليم في طوباس تأجيل دوام المدارس في بلدة عقابا إلى الساعة التاسعة صباحًا.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم ساحتي مدرستي ذكور حوارة الثانوية جنوب المحافظة، وبرقة الثانوية للبنين شمال غربها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحة مدرسة ذكور حوارة الثانوية، وهددت إدارتها بإزالة العلم الفلسطيني.

كما اقتحم جنود الاحتلال محيط مدرسة برقة الثانوية للبنين، ودخلوا إلى ساحتها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم، البلدة القديمة في مدينة نابلس، دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين