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أجواء صيفية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

06 سبتمبر 2026 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفًا في المرتفعات الجبلية دافئًا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الاثنين، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرا تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو جافًا وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، حيث يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

المصدر / فلسطين أون لاين

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