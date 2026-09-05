شهيدة متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي على المغازي

استشهدت المواطنة لطيفة زياد جبر (أبو كريم)، اليوم السبت، متأثرة بجراحها التي أصابتها خلال قصف إسرائيلي سابق على منزلها في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدة لطيفة هي زوجة الشهيد صقر أبو كريم الذي ارتقى برفقة شقيقه مؤمن في قصف إسرائيلي خلال يونيو/ حزيران الماضي على منزل العائلة في المخيم.

ومنذ ذاك اليوم، كانت زوجة الشهيد تتلقى العلاج في المستشفيات المحلية العاملة داخل القطاع إلى أن أعلن عن استشهادها؛ بسبب نقص الرعاية والأدوية الطبية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة وصل 17 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية بينهم 11 جرى انتشالهم وشهيد متأثراً بجراحه إضافة إلى نقل 27 إصابة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: