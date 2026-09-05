فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقابة المهندسين تنظم دورة إسعافات أولية

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر

دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة

الأمم المتحدة تعتمد قرارا بأغلبية مطلقة لتصحيح خريطة العالم

السفير الأمريكي يحذر من عواقب وخيمة لإرهاب المستوطنين في الضفة

تظاهرة في فرنسا تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية

تحقيق بريطاني يشرح: هكذا قتلت "إسرائيل" عمال الإغاثة في غزة

غضب فلسطيني من تصريحات "الهباش" وتساؤلات حول تواصله مع الميليشيات

بسبب جزر "فوكلاند" .. تصادم أرجنتي مرتقب مع "نتنياهو"

في يومها الرابع .. أين وصلت جهود إنقاذ الطفل أيوب؟

شهيدة متأثرة بإصابتها بقصف إسرائيلي على المغازي

05 سبتمبر 2026 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
...
(صورة أرشيفية)

استشهدت المواطنة لطيفة زياد جبر (أبو كريم)، اليوم السبت، متأثرة بجراحها التي أصابتها خلال قصف إسرائيلي سابق على منزلها في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدة لطيفة هي زوجة الشهيد صقر أبو كريم الذي ارتقى برفقة شقيقه مؤمن في قصف إسرائيلي خلال يونيو/ حزيران الماضي على منزل العائلة في المخيم.

ومنذ ذاك اليوم، كانت زوجة الشهيد تتلقى العلاج في المستشفيات المحلية العاملة داخل القطاع إلى أن أعلن عن استشهادها؛ بسبب نقص الرعاية والأدوية الطبية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة وصل 17 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية بينهم 11 جرى انتشالهم وشهيد متأثراً بجراحه إضافة إلى نقل 27 إصابة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الإبادة الإسرائيلية #الشهيد صقر أبو كريم #الشهيد مؤمن أبو كريم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة