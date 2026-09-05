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نقابة المهندسين تنظم دورة إسعافات أولية

05 سبتمبر 2026 . الساعة 21:12 بتوقيت القدس
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جانب من الدورة التدريبية.

شرعت نقابة المهندسين في غزة بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، بعقد دورة في "الإسعافات الأولية خلال الأزمات والكوارث" لمجموعة من موظفيها.

واستهل رئيس التدريب في الدفاع المدني لمحافظة غزة الرائد قصي صرصور، اللقاء بعرض حول أهمية قنوات الاتصال في منظومة السلامة، مشدداً على أن الزمن هو العامل الحاسم في عمليات الإنقاذ، ومستعرضاً آليات التعامل مع الحرائق ضمن بروتوكولات الدفاع المدني.

وأشادت رئيسة اللجنة الثقافية في النقابة م. غادة العابد، بالاستجابة المتميزة من الفريق التدريبي ومن المهندسين والمهندسات المشاركين، مؤكدة أهمية مثل هذه الدورات في تعزيز جاهزية المهندس الفلسطيني.

بدوره، قدم المحاضر ضياء أبو فول شرحاً تطبيقياً لمفردات الإسعاف الأولي ودورها المحوري في إدارة الأزمات والكوارث.

وتركز العرض على مبدأ "الدقائق الذهبية الخمس"، تخلله تدريب عملي على الإنعاش القلبي الرئوي CPR، وطرق التعامل مع مختلف أنواع النزيف وآليات السيطرة عليها. واختتمت الجلسة بمفردات التعامل مع حالات الاختناق.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الدفاع المدني #نقابة المهندسين #إسعافات أولية

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