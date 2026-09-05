دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تبطئ الشيخوخة

أظهرت دراسة جديدة أن دواء "سيماغلوتايد" قد يبطئ بعض مظاهر الشيخوخة ويطيل العمر لدى إناث الفئران، في نتائج تستحق مزيدا من البحث لمعرفة ما إذا كان لها تأثير مشابه لدى البشر.

وأعطى باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي الدواء (المستخدم في أدوية مثل أوزمبيك وويغوفي) لإناث فئران في عمر 20 شهرا، وهو ما يعادل تقريبا سن 62 عاما لدى البشر.

وبعد ثلاثة أشهر من العلاج، لاحظ الباحثون تحسنا في وظائف العضلات والدماغ، وانخفاضا في الالتهابات، وتحسنا في ضبط مستويات السكر في الدم والتئام الجروح.

كما عاشت الفئران التي واصلت تلقي الدواء حتى نهاية حياتها نحو 100 يوم إضافي، أي بزيادة تقارب 11% في متوسط عمرها.

ولاختبار ما إذا كانت النتائج مرتبطة فقط بتقليل كمية الطعام، قارن الباحثون الفئران التي تلقت "سيماغلوتايد" بأخرى خُفضت السعرات الحرارية في غذائها بنسبة 24%.

وتشابهت نتائج المجموعتين في عدد من المؤشرات، لكن الفئران التي تلقت "سيماغلوتايد" أظهرت تحسنا إضافيا في الذاكرة والتحكم بمستويات السكر في الدم.

وقالت دانيكا تشين، المعدة الرئيسية للدراسة وأستاذة علم الأحياء الأيضي والتغذية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن هذه الاختلافات تشير إلى احتمال أن تعمل أدوية "GLP-1" عبر مسار بيولوجي يتجاوز مجرد تقييد السعرات الحرارية.

وتنتمي أدوية مثل "سيماغلوتايد" إلى فئة محفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1)، التي تساعد على تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع.

وقال نافيد ستار، أستاذ طب القلب والأيض في جامعة غلاسكو، إن تقليل كمية الطعام لفترات طويلة قد يخفف العبء عن أعضاء عدة، مثل القلب والكبد والبنكرياس والكليتين، وقد تكون له فوائد تمتد إلى الدماغ والأنسجة الأخرى.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: