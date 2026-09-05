السفير الأمريكي يحذر من عواقب وخيمة لإرهاب المستوطنين في الضفة

حذر السفير الأمريكي لدى "تل أبيب" مايك هاكابي، المعروف بدعمه للاستيطان، من "عواقب وخيمة" للعنف الممارس من المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال هاكابي للصحافيين خلال زيارته بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة، التي تضم عددا كبيرا من حاملي الجنسية الأمريكية، اليوم السبت، "رسالتنا واضحة: الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب. وعلى من يرتكب مثل هذه الأفعال أن يتوقع مواجهة عواقب وخيمة"، لكنه امتنع عن انتقاد "إسرائيل".

وأضاف أن إحدى الرسائل التي نوجهها، وسنواصل توجيهها، مفادها أن لسكان هذه المجتمعات الحق في العيش بأمان، وأن من مسؤولية الحكومة السهر على تحقيق ذلك.

وتابع هاكابي: "عندما تحاول خلق بيئة يشعر فيها الناس بعدم الراحة في منازلهم، ويلعب أطفالهم في حدائقهم الخاصة، ويشعرون بعدم الأمان أو الاطمئنان بسبب سلوك وأفعال وترهيب الآخرين، فهذا إرهاب بأي تعريف، سواء كان في القانون أو غيره".

ووصف أعمال عنف المستوطنين "إجرامية وإرهابية".

ووضع فلسطينيون يحملون الجنسية الأمريكية في بلدة ترمسعيا السفير أمام صورة الاعتداءات والأعمال الإرهابية، وينفذها مستوطنون بحقهم.

وقال المواطن سمير جمعة حزمة، الذي استضاف السفير في منزله، إن الزيارة جاءت بطلب من هاكابي، عقب سلسلة اتصالات من السكان شكوا خلالها من هجمات المستوطنين.

وأضاف أنه استقبل السفير في منزله الذي سبق أن تعرض لاعتداءات من المستوطنين، بينها تكسير النوافذ ومحاولة إحراق البوابة والمنزل، كما أطلعه على إجراءات الحماية المتخذة.

وتابع: "سوف نرى مدى تأثير الزيارة (في وقت الهجمات)، وإمكانية حماية الرعايا الأمريكيين كونهم يحظون بالحماية في جميع أنحاء العالم"، لافتًا إلى أن نحو 90 بالمئة من سكان البلدة مواطنون أمريكيون.

وبينما كان السفير يستمع إلى شكاوى السكان، نفذ مستوطنان إسرائيليان يستقلان دراجة كهربائية استعراضًا على بعد عشرات الأمتار من المنزل الذي استضافه، وفق شهود عيان.

من جهته، قال نواف زغلول، رئيس بلدية ترمسعيا، إن معظم سكان البلدة يحملون الجنسية الأمريكية "ويريدون اليوم إيصال رسالتهم (للسفير)".

وأضاف في حديثه: "نتعرض كل يوم لاعتداءات من المستوطنين وإرهابهم، يحرقون البيوت ويمنعون أصحاب الأراضي من الوصول إلى 18 ألف دونم".

والجمعة، جدد هاكابي وصفه للمستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنهم "إرهابيون".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: