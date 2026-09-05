تظاهرة في فرنسا تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية

شهدت العاصمة الفرنسية، السبت، باريس مظاهرة تضامنية مع فلسطين، طالبوا خلالها الحكومة الفرنسية بفرض عقوبات على "إسرائيل".

وتجمع مناصرون لفلسطين في ساحة "شاتليه" بباريس، تلبية لدعوة جمعية "أوروبا فلسطين".

وسار المتظاهرون حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"الحرية للفلسطينيين".

ورددوا هتافات من قبيل "هناك إبادة جماعية في غزة، لن نصمت".

كما حمل المتظاهرون، تعبيرا عن دعمهم لفلسطين، صورا للإبادة الجماعية في غزة وأخرى للمحرقة النازية التي تعرض لها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

واحتج المشاركون على هدم سلطات الاحتلال منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولاتها تهجير سكان المنطقة قسرًا.

المصدر / باريس/ فلسطين أون لاين: