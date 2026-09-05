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17 شهيدا و27 مصابا في غزة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

05 سبتمبر 2026 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
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مواطنون يؤدون صلاة الجنازة على أحد الشهداء.

استقبلت مستشفيات وزارة الصحة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 17 شهيدا و27 مصابا بينهم 5 شهداء جدد وشهيد متأثرًا بجراحه و11 شهيدًا جرى انتشالهم.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي، اليوم السبت، "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة".

وذكرت أن عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغ 1,344 شهيدًا و4,464 مصابًا والانتشال 815.

وأكدت الوزارة ارتفاع الإجمالي التراكمي لشهداء العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيداً و174,575 إصابة.

وأفادت بإضافة 160 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء خلال شهر أغسطس.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الإبادة الإسرائيلية

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