تقرير: تصاعد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وامتداده إلى مناطق «أ» و«ب»

كشف تقرير أسبوعي للاستيطان تصاعد الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مع امتدادها إلى مناطق مصنفة «أ» و«ب»، من خلال إقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، للفترة بين 29 آب/أغسطس و4 أيلول/سبتمبر، استولى المستوطنون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين «أ» و«ب»، بينها نحو 55 ألف دونم في المنطقة «ب» و15,600 دونم في المنطقة «أ».

وأشار التقرير إلى إصدار 15 أمراً عسكرياً للاستيلاء على نحو 200 دونم داخل المنطقة «أ» لشق طريق استيطاني جنوب جنين، في خطوة وصفها بأنها الأولى منذ اتفاقيات أوسلو التي تُستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري داخل المنطقة «أ» لخدمة أغراض استيطانية.

كما رصد التقرير إنشاء بؤر استيطانية جديدة جنوب جنين وقرب القدس وجنوبي الضفة، والاستيلاء على مئات الدونمات في رام الله وسلفيت، إلى جانب تخصيص 113 مليون شيقل لتطوير مواقع أثرية في الضفة الغربية.

وأكد التقرير أن اعتداءات المستوطنين أصبحت أداة رئيسية للسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى تهجير أكثر من 120 تجمعاً فلسطينياً في أنحاء الضفة، بينها 19 تجمعاً في المنطقة «ب».

وبحسب منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية، أقام المستوطنون خلال العامين والنصف الماضيين 26 بؤرة في المنطقة «ب»، بينها 19 بؤرة منذ نهاية 2024، في تحول لافت بعدما كانت ظاهرة البؤر الاستيطانية تتركز بصورة أساسية في المنطقة «ج».

وترافق هذه البؤر، وفق المنظمة، أعمال شق طرق وعمليات رعي مكثفة والاستيلاء على مصادر المياه ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات