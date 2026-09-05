الكويت تمنح "أونروا" 2.5 مليون دولار لإعادة إعمار مدرسة في سوريا

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، بقيمة 2.5 مليون دولار، للمساهمة في إعادة إعمار مدرسة "بيبريا" في مخيم "خان الشيخ" للاجئين الفلسطينيين في سوريا وتجهيز مرافقها والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقال المدير العام للصندوق بالوكالة رشيد البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم السبت، عقب التوقيع الذي جرى بين الأطراف عن بُعد، إن المنحة تأتي "امتداداً لالتزام دولة الكويت الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، وإيمانها بأن التعليم حق أساسي وركيزة لبناء مستقبل مستدام".

وأوضح أن المشروع يشمل هدم المدرسة المتضررة وإعادة بنائها وتأهيل مرافقها، بما يسهم في الحد من الاكتظاظ وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة لجميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الإعاقة، إضافة إلى تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وتخصيص مساحة للدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الأثاث والمعدات اللازمة.

من جانبه أكد القائم بأعمال المفوض العام لـ"أونروا" كريستيان ساوندرز، الذي وقّع الاتفاقية نيابة عن الوكالة، أن المشروع يتجاوز كونه إعادة إعمار للبنية التحتية ليشكّل استثماراً في الاستقرار والكرامة والأمل لمجتمع لاجئي فلسطين، معرباً عن تقديره لدعم دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية لمشاريع الوكالة الإنسانية والتنموية.

وتعد هذه المنحة الرابعة التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية بالتعاون مع "أونروا"، في إطار حرصه على دعم المشاريع التي تعزز الخدمات الأساسية وتحسّن الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة.

ورحّبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بالمنحة الكويتية، مثمنة هذا الدعم الذي يسهم في ضمان استمرارية الخدمات التعليمية للاجئين الفلسطينيين في سوريا. ودعت الهيئة الدول المانحة إلى مواصلة دعم "أونروا" مالياً وسياسياً ومعنوياً، لتمكينها من أداء دورها القانوني والإنساني تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: