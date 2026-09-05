تعيين مدرب جديد لمنتخب الجزائر

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين إبراهيم حمداني مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، لقيادة "محاربي الصحراء" خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقرر الاتحاد الجزائري إسناد مهمة المدرب المساعد إلى عنتر يحيى، قائد المنتخب السابق وأحد أبرز رموز الكرة الجزائرية، ليبدأ الثنائي مرحلة جديدة مع المنتخب الأول.

ويمتلك حمداني خبرة في العمل مع المنتخبات السنية، وكان من أبرز إنجازاته قيادة منتخب الجزائر تحت 21 عامًا للتتويج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026.

ويأمل الاتحاد الجزائري أن يساهم الجهاز الفني الجديد في بناء منتخب قادر على المنافسة وتحقيق أهداف الكرة الجزائرية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات