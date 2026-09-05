تقارير استخباراتية أميركية: إيران تستعد لحرب طويلة

أشارت تقارير استخباراتية أميركية حديثة إلى أن إيران باتت أكثر ثقة بقدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط، وأنها قد تكون عازمة على مواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة لعدة أشهر، وربما حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر، في محاولة لردع واشنطن.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على التقييمات الاستخباراتية، أن إيران خرجت من أشهر من المواجهة المتقطعة مع الولايات المتحدة بخبرة أكبر في التعامل مع العمليات العسكرية، ما عزز اعتقادها بقدرتها على الاستمرار في القتال.

وبحسب مصادر مطلعة على التقارير، تدرس الحكومة الإيرانية احتمال تنفيذ تصعيد كبير، في وقت يرى مسؤولون حاليون وسابقون أن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل قد يكون صعباً، في ظل غياب مؤشرات واضحة على استعداد طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن.

ويرى بعض المسؤولين أن إيران قد تسعى إلى استثمار التداعيات السياسية للحرب وزيادة الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات