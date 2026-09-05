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لجنة الانتخابات: تعاون حكومي لتوفير متطلبات العملية الانتخابية في غزة

05 سبتمبر 2026 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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لجنة الانتخابات المركزية فلسطين منصة المتقدمون.jpg

قال رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي، إن اللجنة تواصلت مع الجهات والمؤسسات الحكومية في القطاع لبحث الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

وأوضح الخالدي أن الجهات الحكومية أبدت تعاونًا إيجابيًا مع اللجنة، وتعمل على توفير الاحتياجات اللوجستية والفنية المطلوبة لإنجاز مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف أن التواصل والتنسيق مع المؤسسات الحكومية مستمران لتأمين المتطلبات اللازمة، بما يسهم في تسهيل عمل اللجنة وتمكينها من استكمال مهامها المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

وأكد أهمية استمرار التعاون بين لجنة الانتخابات والجهات الحكومية، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#غزة #انتخابات #لجنة الانتخابات

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