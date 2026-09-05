846 ألف طالب يلتحقون بمدارس الضفة غدًا واستعدادات استثنائية للتعليم في غزة

يتوجه نحو 846 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، غدًا الأحد، إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027، في 2,537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وبإشراف أكثر من 54 ألف معلم ومعلمة.

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، يبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 634,294 طالبًا وطالبة، مقابل 163,787 في المدارس الخاصة، و48,208 في مدارس «أونروا»، فيما يصل إجمالي الكادر التدريسي إلى 54,196 معلمًا ومعلمة.

وفي قطاع غزة، ينطلق العام الدراسي في ظروف استثنائية، إذ تبدأ الهيئات الإدارية والتدريسية عملها في 16 أيلول/سبتمبر، على أن يلتحق الطلبة بالتعليم في 19 من الشهر ذاته. وتستعد الجهات التعليمية لتوفير نحو 700 نقطة تعليمية وجاهية و25 مدرسة مؤقتة، إلى جانب مواصلة التعليم الافتراضي لنحو 541 ألف طالب وطالبة.

ولزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع تشمل إنشاء 17 مدرسة و183 غرفة صفية ومرفقًا تعليميًا، بكلفة تقارب 19.5 مليون دولار، إضافة إلى 3 رياض أطفال ومدرستين للتعليم المهني باستثمارات تصل إلى نحو 6.9 ملايين دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع مقاعد تعليمية لنحو 6 آلاف طالب وطالبة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في غزة تداعيات واسعة للحرب التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعدما حُرم مئات آلاف الطلبة من التعليم الوجاهي، فيما تحولت مدارس إلى ملاجئ للنازحين وتعرضت أخرى للقصف والتدمير.

ووفق أحدث بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، تضرر نحو 98% من مباني المدارس في القطاع، بينما تحتاج أكثر من 93% منها إلى إعادة تأهيل واسعة أو إعادة إعمار كامل، وتعرض نحو 81% منها لضربات مباشرة. كما حُرم قرابة 700 ألف طفل من التعليم الوجاهي لنحو ثلاثة أعوام دراسية متتالية.

ومع استمرار تضرر البنية التعليمية، لجأت العملية التعليمية في غزة إلى مساحات مؤقتة ومبادرات طارئة، إلا أن الوصول إليها لا يزال محدودًا. وتشير بيانات نيسان/أبريل 2026 إلى أن نحو 420 ألف طفل، أي ثلاثة من كل خمسة أطفال، كانوا محرومين من أي تعليم وجاهي، وسط نقص كبير في المستلزمات التعليمية والمساحات الآمنة والكوادر التدريسية، إلى جانب المخاطر الناجمة عن الأنقاض والذخائر غير المنفجرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات