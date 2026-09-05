من رسام في شوارع البرازيل إلى برشلونة !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواصل البرازيلي غابرييل خيسوس كتابة واحدة من القصص اللافتة في عالم كرة القدم، بعدما انتقل من المشاركة في رسم شوارع بلاده قبل سنوات، إلى ارتداء قميص أحد أكبر أندية العالم.

وتعود القصة إلى عام 2014، عندما كان خيسوس يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث شارك بشكل تطوعي في رسم وتزيين شوارع البرازيل، ضمن الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وبعد 12 عامًا، أصبح خيسوس لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل، وخاض تجارب احترافية مع بالميراس ومانشستر سيتي وأرسنال، قبل أن يخوض محطة جديدة في مسيرته بالانتقال إلى برشلونة.

وتُجسد مسيرة المهاجم البرازيلي رحلة طويلة من العمل والطموح، بدأت من شوارع بلاده، قبل أن تقوده إلى الملاعب الأوروبية الكبرى، وصولًا إلى كامب نو.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات