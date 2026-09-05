جوهرة مغربية جديدة تلمع في الدوري الفرنسي

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05 سبتمبر 2026 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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أنيس صبير
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواصل المغربي الشاب أنيس صبير لفت الأنظار مع موناكو، بعدما حصل على فرصة المشاركة للمباراة الثالثة على التوالي مع الفريق الأول، في مؤشر واضح على ثقة الجهاز الفني بقدراته.

صاحب الـ19 عامًا بدأ المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب في الدقيقة 71، وهذه المرة جاءت مشاركته في مواجهة من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان.

ورغم صغر سنه، يواصل صبير الحصول على دقائق تدريجية مع موناكو، في خطوة مهمة ضمن طريقه نحو تثبيت أقدامه مع الفريق الأول.

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المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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