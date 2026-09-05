حماس تطالب "مجلس السلام" بوقف الانحياز لرواية الاحتلال

انتقدت حركة حماس مضمون مقال نُشر عبر الحساب الرسمي لـمجلس السلام على منصة "إكس"، معتبرةً أنه تضمن معلومات غير دقيقة ومواقف مجحفة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، ولا يعكس بصورة متوازنة حقيقة التطورات والمواقف الجارية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، السبت، إن حماس تابعت المقال المنشور، مؤكداً أن ما ورد فيه "لا يمت للحقيقة بصلة"، وأن بعض مواقفه لا تعكس بصورة موضوعية واقع الأحداث في قطاع غزة.

ودعا قاسم مجلس السلام، بالنظر إلى الدور المأمول منه، إلى اعتماد خطاب متوازن وموضوعي، وتجنب نشر مواد من شأنها الإساءة إلى أي طرف فلسطيني أو تبني روايات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد، وفق قوله، خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل استهداف المدنيين، إلى جانب استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وطالب الناطق باسم حماس مجلس السلام ومديره نيكولاي ميلادينوف بتركيز الجهود على المهام الأساسية الموكلة إليه، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ومتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية الفلسطينيين.

وشدد قاسم على أن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً متوازناً وجهوداً عملية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، بدلاً من تبني روايات من شأنها تعميق الانقسام أو المساس بأي طرف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين