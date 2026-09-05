فرقعة الأصابع.. هل تضر المفاصل أم أنها عادة بلا مخاطر؟

تُعدّ فرقعة الأصابع من العادات الشائعة التي يمارسها كثيرون بصورة متكررة، سواء بدافع الاعتياد أو الرغبة في تخفيف التوتر، لكن لطالما ارتبطت هذه العادة باعتقاد شائع مفاده أنها قد تؤدي إلى التهاب المفاصل أو الإضرار بها.

إلا أن الدراسات العلمية المتاحة لا تدعم وجود علاقة مباشرة بين فرقعة الأصابع والتهاب المفاصل، فيما تشير إلى احتمال ارتباطها ببعض التأثيرات الأخرى على اليدين والمفاصل.

ما الذي يحدث عند فرقعة الأصابع؟

يصدر صوت الفرقعة نتيجة تغيرات تحدث داخل المفصل، وتحديدًا في السائل الزليلي الذي يعمل على تقليل الاحتكاك وحماية الغضاريف أثناء حركة المفاصل.

ويُعتقد أن صوت الفرقعة يرتبط بتكوّن أو انهيار فقاعات غازية داخل السائل الزليلي، فيما تحتاج المفاصل إلى فترة قبل إمكانية إصدار الصوت مرة أخرى بالطريقة نفسها.

لماذا يفرقع البعض أصابعهم؟

تختلف أسباب هذه العادة من شخص إلى آخر، إذ قد يرتبط الأمر بالاستمتاع بسماع صوت الفرقعة، أو الشعور بالراحة، أو محاولة التخلص من التوتر.

كما يعتقد بعض الأشخاص أن فرقعة الأصابع تمنح المفصل مساحة أكبر وتساعد على تحسين الحركة، إلا أن المصدر الطبي يشير إلى عدم وجود دليل واضح يدعم هذا الاعتقاد.

ومع تكرار السلوك، قد تتحول فرقعة الأصابع إلى عادة تلقائية يمارسها الشخص دون انتباه، خصوصًا في أوقات التوتر أو الملل.

هل تسبب فرقعة الأصابع التهاب المفاصل؟

خلافًا للاعتقاد الشائع، لا تشير الدراسات المذكورة إلى أن فرقعة الأصابع تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل.

ومن أبرز التجارب التي استند إليها هذا الاستنتاج تجربة الطبيب دونالد أنغر، الذي اعتاد فرقعة أصابع يده اليسرى مرتين يوميًا لمدة 50 عامًا، مع عدم ممارسة العادة على يده اليمنى. ولم يجد في نهاية التجربة اختلافًا واضحًا بين اليدين أو إصابة بالتهاب المفاصل نتيجة فرقعة الأصابع.

كما أظهرت دراسة أخرى شملت 74 شخصًا اعتادوا فرقعة أصابعهم، إلى جانب مجموعة من 226 شخصًا لم يمارسوا هذه العادة، أن معدلات التهاب المفاصل كانت متقاربة بين المجموعتين.

لكن الدراسة نفسها أشارت إلى ارتفاع احتمالات تورم اليد وضعف قوة القبضة لدى الأشخاص الذين يفرقعون أصابعهم بصورة متكررة.

هل لفرقعة الأصابع أضرار أخرى؟

رغم عدم ثبوت ارتباطها بالتهاب المفاصل وفق الدراسات المذكورة، قد تترافق فرقعة الأصابع المتكررة أو العنيفة مع بعض الأعراض، مثل:

تورم المفاصل.

تغير في شكل المفصل.

الشعور بالألم في الأصابع.

إصابة المفصل عند سحب الإصبع بقوة مفرطة.

وفي حال ظهور ألم مستمر أو تورم أو تغير واضح في شكل المفصل، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب.

كيف يمكن التخلص من هذه العادة؟

يمكن لمن يرغب في التوقف عن فرقعة أصابعه محاولة تحديد السبب الذي يدفعه إلى ممارسة هذه العادة، خصوصًا إذا كانت مرتبطة بالتوتر أو القلق.

وقد يساعد استبدالها بعادات أخرى لتخفيف التوتر، مثل ممارسة الرياضة أو تمارين الاسترخاء والتأمل، إلى جانب إشغال اليدين بنشاط آخر أو استخدام كرة الضغط.

وبشكل عام، تشير المعطيات الطبية الواردة في المصدر إلى أن فرقعة الأصابع ليست سببًا مثبتًا لالتهاب المفاصل، لكن ممارسة العادة بعنف أو بصورة مفرطة قد ترتبط بمشكلات وأعراض أخرى تستدعي الانتباه.

المصدر / مواقع متخصصة