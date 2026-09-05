لاعب فلسطيني جديد يلتحق بالدوري الأردني

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي العربي الأردني تعاقده رسميًا مع المهاجم الفلسطيني محمد مراعبة، لتمثيل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحركات النادي لتعزيز تركيبته الفنية والاستعداد للاستحقاقات المنتظرة.

وجاء انضمام مراعبة إلى صفوف "صقور الشمال" ليمنح الفريق خيارًا إضافيًا في الخط الأمامي، في ظل تطلع الجهاز الفني للاستفادة من قدراته الهجومية وخبرته، وتوفير حلول جديدة على مستوى الثلث الهجومي.

ويشغل مراعبة مركز المهاجم، ويأمل النادي أن يشكل إضافة مؤثرة للفريق، سواء من خلال قدرته على التعامل مع الفرص داخل منطقة الجزاء، أو في المساهمة ببناء الهجمات ومنح الخط الأمامي مزيدًا من الفاعلية خلال المباريات المقبلة.

ورحّب النادي العربي بالوافد الفلسطيني الجديد، من خلال رسالة عبر حساباته الرسمية، جاء فيها: "أهلًا بك بين صقور الشمال.. الصقر محمد مراعبة"، في إشارة إلى بداية مشواره مع الفريق الذي يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ مراعبة تدريباته مع زملائه، تمهيدًا لدخوله في حسابات الجهاز الفني، والعمل على الانسجام مع المجموعة وتقديم أوراق اعتماده بقميص العربي.

ويعوّل النادي على الصفقة الجديدة لمنح الفريق دفعة هجومية، خاصة مع أهمية المرحلة المقبلة وحاجة الفريق إلى امتلاك خيارات متنوعة في الخط الأمامي، فيما يسعى المهاجم الفلسطيني بدوره إلى استثمار هذه التجربة الجديدة وتقديم مستوى يثبت من خلاله قدرته على صناعة الفارق.

وبانضمامه إلى العربي، يخوض محمد مراعبة تجربة جديدة في الملاعب الأردنية، واضعًا نصب عينيه ترك بصمة واضحة مع صقور الشمال والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الاستحقاقات القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين