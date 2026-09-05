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المغربي أشرف بن شرقي يكتب عن غزة برسالة مؤثرة

05 سبتمبر 2026 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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الدولي المغربي أشرف بن شرقي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

حرص الدولي المغربي أشرف بن شرقي على توجيه رسالة مؤثرة بشأن قطاع غزة، عبر منشور حمل كلمات تعبر عن الصبر والثبات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

واستحضر بن شرقي في رسالته قصصًا من القرآن الكريم، مشبهًا صبر أهل غزة بصبر النبي أيوب، وحزنهم بحزن النبي يعقوب، وثباتهم بثبات النبي إبراهيم، في إشارة إلى قدرتهم على مواجهة المحن والتمسك بالأمل.

وكتب اللاعب: "وإن سألوك عن غزة، فقل لهم: الصابر فيها كأيوب، والمكلوم فيها كيعقوب، والثائر فيها كخليل الله".

وأضاف: "غزة ليست مجرد مدينة؛ إنها حكاية صمودٍ وابتلاءٍ وأمل، يكتب أهلها فصولها يومًا بعد يوم، رغم كل الألم".

واختتم حديثه بالآية القرآنية ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

وتأتي رسالة بن شرقي في ظل استمرار معاناة قطاع غزة، لتضاف إلى مواقف سابقة للاعب المغربي عبّر خلالها عن تضامنه مع الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #أشرف بن شرقي #رسالة مؤثرة

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