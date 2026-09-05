ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 1342 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا ومحيطها في نيبال، قرب الحدود مع الصين، قبل نحو 10 أيام، إلى 1342 قتيلًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست"، اليوم السبت، عن الشرطة النيبالية، أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها للعثور على 4886 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضحت الشرطة أن جثامين الضحايا انتُشلت من 8 مناطق متضررة، بينها 360 جثمانًا في تشيتوان، و230 في ناوالباراسي الغربية، و222 في ناوالباراسي الشرقية.

وأضافت أن فرق الإنقاذ انتشلت 192 جثمانًا في نواكوت، و160 في راسوا، و73 في غورخا، و67 في دهادينغ، و38 في تاناهون.

وأشارت الشرطة إلى نشر 7912 شرطيًا في المناطق المتضررة، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، وتوزيع المساعدات، وانتشال الجثامين، إلى جانب تنفيذ مهام الطوارئ المختلفة.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، اجتاحت الفيضانات منطقة راسوا، ما تسبب في انهيار عشرات الجسور وتضرر عدد من الطرق، فيما جرى إرسال مروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وفي اليوم ذاته، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المنطقة شهدت زلزالًا قبل وقوع الفيضانات، قبل أن تعدّل بياناتها لاحقًا، موضحة أن مصدر الحركة الأرضية، التي بلغت قوتها 5.2 درجات، كان انهيارًا جليديًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات