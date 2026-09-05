الأمم المتحدة تصوت لصالح خرائط تُظهر الحجم الحقيقي لأفريقيا

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو إلى التوسع في استخدام خرائط أكثر دقة في تمثيل المساحات الجغرافية، بدلاً من إسقاط "ميركاتور" التقليدي، الذي يُظهر أفريقيا أصغر بكثير من حجمها الحقيقي.

وجاء القرار بمبادرة من توغو، وبدعم من الاتحاد الأفريقي، وحظي بتأييد 164 دولة، فيما رفضته الولايات المتحدة وامتنعت ست دول عن التصويت.

ويهدف التحرك إلى معالجة التشوهات البصرية التي تنتج عن إسقاط ميركاتور، المستخدم منذ القرن السادس عشر، إذ يزداد تضخيم أحجام المناطق كلما ابتعدت عن خط الاستواء، ما يجعل دولاً ومناطق في شمال وجنوب العالم تبدو أكبر من مساحتها الفعلية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك غرينلاند، التي تظهر في الخرائط التقليدية بحجم قريب من أفريقيا، رغم أن مساحة القارة الأفريقية تفوق مساحة الجزيرة بنحو 14 مرة.

وقالت توغو إن التمثيلات الخرائطية غير المتناسبة تركت آثاراً معرفية وتعليمية وثقافية وجيوسياسية واقتصادية طويلة الأمد، وأسهمت في تكريس تصور أقل من الحجم الحقيقي لأفريقيا ومناطق أخرى من الجنوب العالمي.

وتدعم توغو والاتحاد الأفريقي استخدام إسقاطات متساوية المساحة، من بينها خريطة "إيرث إيكوال"، التي صُممت للحفاظ على التناسب النسبي لمساحات القارات والدول، بما يوفر تصوراً أكثر دقة للحجم الجغرافي الحقيقي.

ولا يُلزم قرار الجمعية العامة الدول بتبني خريطة محددة، إذ إن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً في هذا السياق، لكنه قد يشجع على مراجعة الخرائط المستخدمة في المناهج التعليمية والخرائط الرقمية وبعض التطبيقات والمؤسسات الحكومية.

وفي السياق ذاته، أعلنت فرنسا دعمها للقرار، مشيرة إلى توجهها نحو استخدام إسقاطات خرائطية أكثر ملاءمة لمختلف الاستخدامات، فيما تستعد توغو لعقد اجتماع في العاصمة لومي خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة اليونسكو والاتحاد الأفريقي وشركات تكنولوجية، لبحث آليات تطبيق التوجه الجديد.

ويعكس القرار، وفق المسؤولين التوغوليين، مسعى أفريقياً لإعادة النظر في الطريقة التي تُعرض بها القارة في الخرائط والمناهج التعليمية، ليس فقط بهدف تحقيق دقة علمية أكبر، وإنما أيضاً لتصحيح الصورة الذهنية العالمية بشأن حجم أفريقيا ومكانتها الجغرافية.

المصدر / صحيفة الغارديان