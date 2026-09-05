اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال مواطن وإطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين.

ففي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري جنوبي مدينة رام الله، كما اقتحمت أحياء سطح مرحبا وجبل الطويل وأم الشرايط في مدينة البيرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي شمال شرق رام الله، أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين عند المدخل الغربي لقرية المغير، بعد احتجاز المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية وأعاق وصول المواطنين إلى أماكن عملهم.

ويعد المدخل الغربي المنفذ الوحيد للقرية حاليًا، عقب إغلاق الاحتلال مدخلها الشرقي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمالي المدينة، وجابت شارع المطار ومنطقة المعهد، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت قرب مدخل مخيم قلنديا المجاور، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كريم عساكرة أثناء مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري شرقي المحافظة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطن برفقة أغنامه محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وعبث بممتلكات العائلة، كما كسر عددًا من الأشجار المحيطة بالمنزل.

وتتعرض منطقة خلايل اللوز والقرى والتجمعات الواقعة جنوب شرق بيت لحم لاعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة منازل المواطنين وإتلاف المزروعات والأشجار وإطلاق المواشي في الأراضي الزراعية، في محاولة للتضييق على الأهالي ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدتي النزلة الشرقية وقفّين شمالي المدينة، حيث جابت آليات الاحتلال ودورياته الراجلة شوارع وأحياء البلدتين، ونفذت أعمال تفتيش وتمشيط، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين