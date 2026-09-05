بيتيس يوقف انطلاقة ريال مدريد بالفوز عليه 1-صفر في الدوري

توقفت انطلاقة ريال مدريد المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إذ سجل البديل تروي باروت هدفا قبل تسع دقائق من النهاية وتصدى زميله الحارس ألفارو فاييس لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليفوز ريال بيتيس 1-صفر بملعبه في مباراة الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

بدأت المباراة بإيقاع سريع لكنه تراجع بعد الاستراحة، حيث بدا أن اللاعبين تأثروا بدرجات الحرارة في أشبيلية.

وتمكن باروت، الذي دخل بديلا في الدقيقة 68، من كسر التعادل في الدقيقة 81 عندما استغل كرة مرتدة من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وأسكنها الشباك.

وسدد مبابي كرة خطيرة بعدها بأربع دقائق لكنها ارتدت من العارضة، قبل أن يقابل البديل كارلوس إسبي عرضية من فينيسيوس جونيور بتسديدة مقصية رائعة أسكن بها الكرة في الشباك، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بالفوز على ريال مدريد خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم 4 سبتمبر أيلول 2026. تصوير: مارسيلو ديل بوزو - رويترز شراء الترخيصتُفتح الصفحة في علامة تبويب جديدة

وكاد نيلسون ديوسا أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة من مسافة بعيدة بعد أن لاحظ تقدم كورتوا عن مرماه، لكن الحارس تدارك الموقف وتصدى لها.

وأُتيحت لريال مدريد فرصة أخيرة عندما تعرض فينيسيوس لعرقلة من جانب ناتان داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لكن فاييس تصدى لركلة جزاء مبابي ليحافظ على تقدم بيتيس ويضمن النقاط الثلاث للفريق.

المصدر / وكالات